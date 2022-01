Roma-Valencia, canale aperto: Guedes il colpo in estate di Pinto, Perez verso la Liga

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – In questi ultimi giorni sono frequenti i contatti tra la Roma e il Valencia, e non solo per la trattativa che potrebbe portare Amadou Diawara tra le fila degli spagnoli.

L’asse, riferisce Sky Sport, tra i due club potrebbe far maturare un altro affare in estate: al centro del colloqui, per il momento informali, c’è Goncalo Guedes, attaccante spagnolo di 25 anni.

Il talentuoso esterno offensivo del Valencia piace molto a Josè Mourinho. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, e questo potrebbe favorire la cessione del calciatore.

Verso gli spagnoli invece sarebbe diretto Carles Perez, esterno mancino che nella Roma non è riuscito a esprimere il suo potenziale e che sembra destinato a un rientro in Liga al termine della stagione in corso.

Guedes è un ala che preferisce giocare sull’out di sinistra, molto veloce ed efficace nel dribbling, e dotato di un gran tiro dalla distanza. Potrebbe prendere il posto di Mkhitaryan, che sembra destinato a lasciare la Roma a giugno, quando il suo contratto con i giallorossi scadrà forse definitivamente.

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!