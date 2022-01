Fazio-Roma, fine di un meccanismo “grottesco”: dai problemi causati a Fonseca al no alla riduzione degli stipendi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è finalmente conclusa la storia tra la Roma e Federico Fazio dopo quasi sei stagioni passate insieme e una guerra fredda che durava da oltre un anno.

Il finale è lieto, perchè il giocatore ha deciso di rinunciare allo stipendio e a una causa di oltre due milioni di indennizzo per essere finito fuori rosa. Eppure la storia tra Fazio e il club in questi ultimi anni è stata tutt’altro che rose e fiori.

Il giocatore, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), ha avuto atteggiamenti quantomeno ambigui nei confronti della società: fin dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia arrivata contro lo Spezia, Fazio è stato uno dei senatori dello spogliatoio a causare diverse problematiche alla gestione Fonseca oltre ad essersi opposto alla riduzione degli stipendi dei calciatori durante il lockdown.

Situazione poi peggiorata con l’inizio dell’era Special One. Una volta capito che neanche con Mou sarebbe stato preso in considerazione, Fazio ha deciso di impuntarsi rifiutando ogni soluzione che gli avrebbe consentito di lasciare Trigoria. In Italia le proposte di Cagliari, Bologna e Parma sono state rispedite al mittente mentre le offerte del Cadice e di alcuni club turchi non sono state valutate.

Un meccanismo grottesco che la Roma ha interrotto dopo mesi di dialogo e trattative con l’entourage del difensore, risparmiando sulle ultime mensilità che avrebbe dovuto versare in caso di permanenza.

Fonte: Il Tempo

