CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 29 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – Il Valencia vuole un regista e nelle prossime ore deciderà se puntare su Diawara (24), il preferito dai tifosi, o Meisa del Levante. Sono previsti nuovi contatti in giornata tra la Roma e il club spagnolo, minuti decisivi per il futuro del guineano. (Sky Sport)

Ore 9:40 – Contatti in corso tra Roma e Valencia anche per l’estate: a Pinto e Mourinho piace molto Goncalo Guedes (25), attaccante esterno spagnolo. Agli iberici invece interessa Carles Perez (23).

Ore 9:00 – Resta in corsa Tanguy Ndombele (25): la Roma sa di avere in Paratici una sponda importante per la copertura di una parte dell’ingaggio del giocatore. (La Repubblica)

Ore 8:30 – Granit Xhaka (29) perde consistenza: troppo alti i costi dell’affare, specie dopo il rinnovo di contratto dello svizzero con l’Arsenal. Dalla Roma, fra l’altro, arrivano secche smentite su un possibile ritorno di fiamma. (Il Messaggero / La Repubblica)

Seguono aggiornamenti…

