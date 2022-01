Roma, occasione Nandez al fotofinish

AS ROMA NEWS – Restano 48 ore per Pinto, ma in questi ultimi due giorni di mercato potrebbe ancora realizzarsi quel famoso gioco a incastri che tarda a concretizzarsi.

Tutto nasce dallo stallo di Diawara, che aspetta il Valencia. Al momento però gli spagnoli non hanno presentato offerte ufficiali alla Roma, concentrati su altre priorità come l’acquisto di un esterno d’attacco.

Il tempo stringe, ma all’orizzonte si staglia il nome di Naithan Nandez, sedotto e abbandonato dalla Juventus che sta per chiudere il colpo Zakaria dopo aver ceduto Bentancur e Kulusevski al Tottenham. Il centrocampista del Cagliari resta più determinato che mai a cambiare aria.

Occhio dunque all’uruguagio come affare last minute di Pinto: se Diawara non dovesse coronare il sogno Valencia e aprisse a un trasferimento al Cagliari, si potrebbe provare a chiudere uno scambio di prestiti.

Anche una trattativa, qualora Diawara si accasasse altrove, è possibile. Il presidente Giulini è disposto infatti a venire incontro ai possibili acquirenti con la formula del prestito oneroso (2 milioni) e, almeno con la Juventus, aveva fissato tre step per il riscatto a 10, 12 e 15 milioni a seconda delle presenze e gli obiettivi raggiunti dal club in stagione.

Fonte: Il Messaggero

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!