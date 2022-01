Roma, ecco Calvarese: filo diretto con Mou durante le partite e formazione alla squadra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Terzo acquisto in aiuto di Mou“, titola La Repubblica. “Colpo Roma, preso Calavarese“, scrive Il Tempo. I giornali oggi ironizzano sull’arrivo dell’ex arbitro come consulente del club capitolino.

Calvarese ha iniziato a collaborare con la società giallorossa ormai da un mese, una necessità scaturita dall’importanza sempre maggiore che hanno assunto la conoscenza minuziosa di alcune dinamiche di gioco e dell’applicazione della Var.

L’ex arbitro avrà diversi compiti: il primo è quello di fornire, telefonicamente in tempo reale, quella che possiamo genericamente definire “la moviola della partita“. In tal modo, al termine della gara, Mourinho sarà consapevole di quanto successo in campo, prima di presentarsi ai microfoni delle pay-tv, ed avrà così modo di indirizzare al meglio la propria strategia comunicativa sulle tematiche arbitrali, avendo ricevuto un riscontro qualificato su eventuali torti subiti.

Il secondo compito invece è quello che riguarda la formazione: con incontri periodici che hanno luogo nel quartier generale giallorosso, Calvarese spiega e guida la squadra, tecnico e dirigenti alla comprensione delle norme, di come alcune regole siano cambiate nel tempo e fornisce loro gli strumenti necessari per leggere al meglio le decisioni prese dagli arbitri durante le gare.

La piena comprensione di ogni aspetto regolamentare infatti è considerata dalla dirigenza giallorossa un aspetto propedeutico alla crescita dell’intero ambiente Roma su più livelli. Una novità che ha avuto la piena approvazione anche da parte di José Mourinho.

Fonte: La Repubblica / Il Tempo

