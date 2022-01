L’ex Paratici in soccorso della Juve: protesta dei tifosi del Tottenham. E i bianconeri chiudono per Zakaria

ALTRE NOTIZIE – L’ex ds bianconero Fabio Paratici va in soccorso della Juventus, che dopo l’acquisto super-oneroso di Dusan Vlahovic aveva necessità di fare cassa per coprire la spesa fatta con il centravanti ex Fiorentina.

E così nelle ultime ore si sta chiudendo una doppia cessione che porterà Bentancur e Kulusevski al Tottenham per una cifra complessiva di 60 milioni di euro. Per lo svedese, in particolare, è stata definita la trattativa con un prestito che si traduce in un obbligo di riscatto intorno ai 40 milioni più bonus. L’uruguaiano invece è stato valutato 20.

Due rinforzi che sembrano avere il placet di Antonio Conte, tecnico degli Spurs, ma che non piacciono altrettanto ai tifosi del club inglese che ieri hanno lanciato l’hashtag “ParaticiOut”. Il dirigente ex Juve infatti è accusato, e non solo dai supporters del Tottenham, di aver risolto i problemi di bilancio della sua vecchia squadra con due acquisti che hanno deluso parecchio sotto alla guida di Allegri, che non rimpiangerà troppo la doppia cessione.

La Juventus, in tutto questo, ringrazia e chiude un altro colpo in entrata: è fatta per l’arrivo di Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach, mediano della nazionale svizzera che era stato lungamente accostato alla Roma nel corso del mercato estivo. Ai tedeschi andranno 5 milioni di euro, mentre al calciatore verrà fatto firmare un contratto quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

