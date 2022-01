Nandez, più Juve che Roma: le ultime

AS ROMA NEWS – Sui giornali stava prendendo quota l’ipotesi Nandez in chiave Roma per questo finale di mercato, ma al momento i giallorossi non riescono a chiudere la cessione di Diawara e non possono essere efficaci in entrata.

Per questo la Juventus, dopo aver preso Zakaria dal Borussia Moenchengladbach, è nettamente più avanti nella trattativa per il calciatore uruguaiano. Nandez spinge forte per la cessione in bianconero, e il Cagliari ora è disposto a trattare su basi che prima erano impensabili.

Possibile un prestito con diritto di riscatto, anche se nelle ultime ore si sta stagliando anche lo scambio di prestiti tra l’uruguaiano e Kaio Jorge, centravanti brasiliano che in bianconero ha stentato parecchio.

La Roma al momento è molto più indietro, per due motivi: la cessione di Diawara è ancora in stand-by, e il profilo di Nandez non è giudicato indispensabile, dato che Mou ha fatto sapere chiaramente di aver bisogno di un regista capace di guidare la squadra.

Giallorossi.net – G. Pinoli

