Il papà di Zaniolo: “Questo è un anno di rodaggio, al 100% dalla prossima stagione. Con Mourinho si trova alla grande”

AS ROMA NEWS – Il papà di Nicolò Zaniolo ha rilasciato un’intervista a CalcioSpezia, parlando del rapporto tra il figlio e José Mourinho e le sue condizioni fisiche, rivelando come questa sia una stagione di transizione per il giocatore.

Sullo Special One e sull’intesa che c’è tra i due: “Con Mourinho si si trova alla grande, ha un ottimo rapporto con lui e si sta ritrovando anche fisicamente.

Sulle condizioni fisiche di Zaniolo, reduce da due brutti infortuni: “Questo è un anno di rodaggio per poi ripartire al 100% la prossima stagione”.

