Il Venezia piomba su Diawara e sfida il Valencia: ore di riflessione per il giocatore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si apre una nuova pista per Amadou Diawara. Il centrocampista guineano, che sognava il passaggio al Valencia, potrebbe doversi accontentare del Venezia.

Stando a quanto rivela in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club veneto si è fatto avanti con la Roma per avere in prestito il centrocampista giallorosso.

Il Valencia, che sembrava fortemente interessato al giocatore africano, al momento non si è ancora fatto avanti con una proposta ufficiale. E tutto questo quando mancano poco più di 24 ore alla chiusura delle trattative.

A questo punto Diawara sta riflettendo seriamente sulla proposta del Venezia, che appare quella più concreta. La Roma attende una risposta, sapendo che avrebbe molto poco tempo per sostituire il guineano nel centrocampo di Mourinho.

