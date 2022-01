CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 30 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:35 – Sfuma l’ipotesi Cagliari per Diawara. I sardi però vorrebbero Darboe (20), così come la Salernitana di Sabatini. (Teleradiostereo)

Ore 12:45 – Nathan Nandez (26) si avvicina alla Juventus: Cagliari e agente del calciatore in contatto continuo con i dirigenti bianconeri, si può chiudere in prestito.

Ore 11:35 – Il Valencia continua a cercare un centrocampista centrale: Malsa in vantaggio su Diawara (24) per costi operazione (3 vs 8/9), ma sia Levante che Roma vorrebbero l’obbligo di acquisto. Si continua a giocare su entrambi i tavoli. (Tele Radio Stereo)

Ore 10:45 – Mate Ivkovic (16), mediano classe 2006 è tra i migliori giovani prodotti della cantera dell’Hajduk Spalato, diventerà ufficialmente un giocatore giallorosso tra oggi e domani. (Il Tempo)

Ore 10:15 – Ebrima Darboe (20) domani sarà a Roma. Il centrocampista giallorosso è stato eliminato con il Gambia dalla Coppa d’Africa e farà rientro nella Capitale. Sul ragazzo c’è l’interesse del Venezia. La sua permanenza dipende dall’addio o meno di Diawara. (Il Messaggero)

Ore 10:10 – Il Lione si inserisce nella corsa per Tanguy Ndombele (25) dopo che il francese non ha ricevuto offerte concrete da PSG, Valencia e Roma. Lo scrivono media francesi.

Ore 9:40 – Ultimi tentativi di rescindere il contratto con Davide Santon (31), ma il giocatore non sembra intenzionato a salutare Trigoria prima della scadenza del suo accordo con i giallorossi, e cioè a giugno. Le offerte provenienti da Turchia e Grecia non lo hanno convinto. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Resta in corsa l’ipotesi Naithan Nandez (26), centrocampista jolly del Cagliari: può essere l’affare last minute di Pinto se Diawara accetterà uno scambio con i sardi o se il guineano dovesse trovare una destinazione prima della fine del mercato. (Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…

