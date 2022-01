Roma, Danilo o Nandez al rush finale

AS ROMA NEWS – Lo stallo di Diawara rende molto difficile un ultimo acquisto. Tiago Pinto, così come Mourinho, un po’ ci speravano ma il mancato passaggio del centrocampista guineano al Valencia (che sembra ormai sfumato) ha bloccato un altro affare in entrata.

Il mercato chiude alle 20 di oggi, di spazio ormai ce n’è pochissimo. Scettici i giornali: per Il Tempo e la Gazzetta dello Sport tutto sarà rimandato alla prossima estate, quando Mou compirà la vera rivoluzione che ha in mente per la Roma.

Ma c’è anche chi lascia aperto a un ultimo colpo di coda nelle prossime ore. Tutto è come al solito legato alla partenza di Diawara: sul guineano resta aperto al momento solo il discorso Venezia, e uno suo addio è ancora possibile. Pinto spera che accettando un trasferimento in prestito a un club minore, il giocatore possa giocare con continuità e mettersi in vetrina per il prossimo giugno.

A quel punto sarebbe ancora possibile un ultimo affare: i due nomi che restano in corsa, scrivono oggi Il Messaggero e il Corriere della Sera, sono il portoghese Danilo Pereira e l’uruguaiano Naithan Nandez. Due giocatori diversi, due occasioni last minute per la Roma.

Il primo è un mediano esperto, capace di giocare davanti alla difesa, dotato di fisico e buona personalità. Il PSG lo sta offrendo un po’ a tutti, e non guadagna troppo: si potrebbe riuscire a chiudere anche in poche ore.

Discorso diverso per Naithan Nandez, il cui passaggio alla Juventus sembra essersi raffreddato negli ultimi minuti. Qualora i bianconeri non dovessero arrivare a dama con il giocatore, ci sarebbe ancora spazio per un tentativo in extremis tra il Cagliari e la Roma. Ma il tempo stringe, e di spazio per un ultimo acquisto ne resta davvero poco.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport

