Mourinho soddisfatto del mercato: ora la rosa permette più scelte

AS ROMA NEWS – Se il mercato di gennaio della Roma, che dovrebbe concludersi senza scossoni, sembra aver scontentato più di qualche tifoso, lo stesso non può dirsi di Josè Mourinho.

Lo Special One, fanno sapere oggi i giornali in edicola, è comunque soddisfatto del calciomercato fatto da Pinto in questa sessione. L’allenatore aveva più volte ribadito di non aspettarsi altri regali, ben conoscendo le difficoltà che aveva il club a muoversi in questo gennaio.

Pinto avrebbe avuto anche la possibilità di concludere il mercato invernale con un altro acquisto, ma la filosofia della Roma non prevede acquisti “tanto per comprare” e di prendibile al momento non c’era un giocatore che convincesse del tutto i giallorossi: il sogno del gm era Boubacar Kamara, che però finirà molto probabilmente in Premier, sponda United.

A questo punto Mou, che comanda tutte le operazioni dentro Trigoria, ha preferito restare così fino a giugno. Con Oliveira e Matiland-Niles a disposizione ha una rosa più snella ma anche malleabile: potrà alternare il suo 4-2-3-1 con il 3-5-2 a seconda dell’avversario ma anche e soprattutto degli uomini che avrà a disposizione.

L’inglese ha risolto il problema terzini, potendo agire sia a destra che a sinistra. Oliveira ha dato maggior sostanza e qualità a un centrocampo ancora rivedibile. In attesa del rientro di Spinazzola, il grande acquisto in più che la Roma però conta di avere al top solo per il prossimo campionato.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

