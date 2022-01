Guedes e Douglas Luiz: la vera rivoluzione di Mou partirà in estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chi sperava in un grande regista per Mou fin da questa finestra di mercato rimarrà molto probabilmente deluso. La Roma sembra destinata a fermarsi, salvo sorprese, agli acquisti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira.

Due rinforzi che fanno comunque felice lo Special One, che può contare ora su una rosa più ampia e duttile rispetto a quella precedentemente a disposizione. La rivoluzione che Mourinho ha in mente per la Roma ci sarà la prossima estate.

Diversi giocatori in bilico: da Cristante a Ibanez, da Zaniolo a Mkhiataryan, sono un po’ tutti sotto esame. E nessuno è intoccabile. I prossimi mesi saranno decisivi per capire che meriterà di restare e chi no.

Il colpo su cui pinto si concentrerà sarà il regista: sfumato il discorso Xhaka a gennaio, potrebbe forse riaprirsi questo discorso a luglio. Ma è più probabile che Pinto si concentrerà su un profilo più giovane, anche se ugualmente esperto: il nome caldo è quello di Douglas Luiz, 23 anni, centrocampista brasiliano che è da tempo in cima alla lista dei preferiti di Pinto.

Novità importanti anche in attacco: con Carles Perez destinato a salutare e Mkhitaryan che dovrebbe lasciare Trigoria alla scadenza del suo contratto, la Roma ha in mente un grosso investimento per l’esterno d’attacco: in pole c’è Goncalo Guedes del Valencia, sul quale Pinto si sta già muovendo da tempo.

Fonti: Il Romanista / Il Tempo / Corriere dello Sport

