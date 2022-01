Boniek: “Mou non è venuto qui per vivacchiare. I Friedkin hanno messo tanti soldi, ma ora serve qualcosa di concreto”

AS ROMA NEWS – Zibì Boniek, come al solito, non le manda a dire. L’ex attaccante della Roma, ospite delle colonne del Corriere dello Sport, parla della squadra giallorossa, delle ambizioni di Mourinho e del compito che spetta alla nuova proprietà.

Sul progetto dei Friedkin, Boniek la pensa così: “Potrei rispondere se solo avessi avuto la possibilità di parlarne con loro o se si fossero manifestati pubblicamente. Non li ho mai sentiti. Qual è il progetto? Al momento procedono in silenzio”.

“C’è Mourinho, che è un grande personaggio – ha proseguito l’ex giocatore di Roma e Juventus -. I Friedkin hanno messo molti soldi, ma serve qualcosa di concreto. La Roma non può accontentarsi di galleggiare tra il quinto e l’ottavo posto e Mou non è venuto qui per vivacchiare. La Roma la penso vincente”.

