“ON AIR!” – ROSSI: “Oliveira superiore a Zakaria, miglior acquisto dei Friedkin”, CATALANI: “Il gap con le prime si sta allargando”, CORSI: “Servono i campioni non ex arbitri”, DI GIOVAMBATTISTA: “Fazio giocatore di dignità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Tutti dicono che alla Roma gli manca il regista, però si incavolano perchè non ha preso Zakaria. Ma lo svizzero non è un regista. Per me è meglio Oliveira, che è il miglior acquisto dell’era Friedkin. Zakaria è un numero otto come il portoghese…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il mercato si chiude tra dieci ore, ma la Roma è già avanti: ha già fatto tutta la campagna acquisti della prossima estate. Senesi, Medina, Dalot, Xhaka, Loftus-Cheek, Guedes… Io sta roba qua l’ho presa dal Corriere dello Sport, ma spero che non sia vero manco uno di questi…ora finché si scherza… Forse Xhaka, ma il resto non ce n’è uno che fa la differenza tra questi in Serie A…Guedes? Vale un El Shaarawy, uno che non ha fatto più di 8 gol in stagione, ma che scherziamo. Non ci posso credere manco un attimo. La Roma con questi non so nemmeno se arriva quarta. Per la Fiorentina sarebbe tanta roba, ma per la Roma che vuole vincere sarebbe una delusione…La Roma dovrebbe pensare a comprare i giocatori e non gli arbitri in pensione, spero ancora che in queste ultime ore di mercato si riesca a chiudere almeno un trasferimento sennò diciamo che è molto triste la situazione…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “C’è un certo malcontento da una parte della tifoseria sui social, figlia non di promesse fatte da Mourinho, Pinto o i Friedkin, ma legata a quello che hanno letto sui giornali in queste settimane. Perchè la Roma a Zakaria lo ha mollato quattro mesi fa. E se ora va alla Juventus, ma che c’entra la Roma?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quando la Roma si sarà liberata di tutti gli esuberi, avrà una rosa di soli titolari che saranno spendibili sul mercato. L’operazione Guedes, di cui si parla molto, è molto costosa. E se lo devi prendere al posto di Mkhitaryan, l’armeno non è un giocatore spendibile, perchè a fine contratto… La Roma non deve sostituire la Juventus e vincere sei scudetti di fila, perchè loro partono sempre avvantaggiati, ma deve puntare a raggiungere quel livello di competitività che gli permetta di centrare il bersaglio grosso ogni 5-6 anni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma acquista Calvarese? Ma gli arbitri vanno comprati prima, quando sono in attività, non dopo… Paratici sta facendo di più per la Juve da ds del Tottenham che di quando era direttore sportivo dei bianconeri. Certo che alla Juve sono bravi, sono riusciti a colmare al centesimo la spesa per Vlahovic vendendo due riserve…bravi, non c’è che dire… Zakaria? Buon giocatore, ma tu hai preso Oliveira che più o meno sta su quel livello. Zakaria non mi sembra un giocatore che può farti la differenza, mentre Vlahovic sì…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “A mio avviso la campagna acquisti è stata buona, Oliveira è il giocatore giusto per daere personalità e qualità al centrocampo. Poi è ovvio che ci sono tante cose da sistemare, a partire dal portiere: ma se a Rui Patricio gli viene un’influenza, ma chi ci metti in porta? E poi serve un grande difensore, oltre che il regista. Ora dobbiamo vedere Pellegrini insieme ai nuovi, se per Mou è un giocatore che sposta, sono curioso di vedere con lui come gira questa squadra. E dovrai fare delle scelte: come giochi? Col 3-5-2 o col 4-2-3-1? E chi togli?… Vedremo la Roma vera del dopo mercato di riparazione, e sarà anche più chiaro cosa fare sul mercato a giugno…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Io non sono deluso dal mercato della Roma, ma in estate ci vorranno acquisti veri e propri. Il modulo? Il 3-5-2 previlegia Zaniolo, mentre il 4-2-3-1 privilegia Pellegrini. Forse l’ideale per questa rosa è far giocare il 4-3-1-2 con Pellegrini dietro a Zaniolo e Abraham…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il mercato di gennaio? Io sono deluso, e anche preoccupato. Sul rosicante… Io vedo la Roma molto distante da Inter, Juventus, Milan e Atalanta…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il gap si sta talmente allargando che è difficile fare una squadra all’altezza di queste. Gosens è un grandissimo giocatore. Zakaria a 5 milioni è un affare, a me piace tantissimo, e a quella cifra poteva prenderlo chiunque, anche noi, ma evidentemente non siamo appetibili e in grado di farlo. Oliveira è un buon giocatore, ma non ti cambia la squadra. Ora, per arrivare al livello di Juve e Inter, dovresti comprare in estate 4 giocatori di grande livello, e non mi sembra sia possibile. Paratici? Bisogna capire per chi lavora. Conte che si prende Bentancur e Kulusevksi…boh…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha fatto quello che doveva fare, ha venduto anche Fazio. Però lui non aveva mai usurpato… La storia di aver tenuto dei ragazzi fuori che comunque facevano il loro dovere l’ho trovata un po’ barbara. Fazio è comunque un giocatore di dignità e ha risolto il suo contratto con la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non mi aspetto nulla dalla Roma sul mercato. Non lo so di preciso ma penso che ci si parlerà soprattutto di uscite oggi. I Friedkin hanno fatto già quello che volevano fare. Fazio ha tolto le tende da Trigoria…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Centrocampista entro stasera? Molto difficile. Sono curioso di capire se riusciranno a dare via Diawara. Il Venezia lo vuole, ma lui vorrebbe il Valencia. Se riesce a vendere Diawara, non so se la Roma abbia un altro centrocampista pronto a subentrare. Anche se dovesse uscire Diawara, non so se la Roma ne prenderà un altro al suo posto. Pinto non ha un accordo con un centrocampista nel caso in cui dovesse cedere Diawara. Potrebbe provarci, ma la vedo difficile…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!