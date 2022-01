CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 31 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 15:10 – Stanno per tramontare definitivamente le possibilità di un trasferimento di Diawara (24): i contatti con Venezia e Valencia sono ormai esauriti. Lo riferisce Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter.

Ore 13:45 – Domani pomeriggio alle ore 15 si terrà a Trigoria la conferenza stampa di Tiago Pinto nel corso della quale il gm spiegherà le strategie della Roma sul mercato.

Ore 12:55 – Ufficiale l’acquisto della Roma del giovane centrocampista croato Mate Ivkovic (16): contratto depositato in Lega. All’Hajduk Spalato vanno 600mila euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Ore 11:50 – Dalla Spagna confermano l’interesse della Roma per Goncalo Guedes (25): servono però 40 milioni, prezzo fissato dal Valencia per l’esterno offensivo.

Ore 10:50 – Naithan Nandez (26) si allontana dalla Juventus: i bianconeri puntano a tenere Kaio Jorge in rosa. Il giocatore era stato accostato alla Roma come possibile affare last minute di questo mercato.

Ore 9:30 – Non tramonta del tutto la pista Grillitsh (26) ma per la prossima estate: dalla Germania assicurano che il giocatore è ancora nei radar di Pinto, oltre che del Milan e del Necastle. Il giocatore si libererà a zero. (Sky Sport Deutschland)

Ore 9:15 – A lasciare la Roma in queste ultime ore di mercato potrebbe essere Ebrima Darboe (20): il centrocampista piace al Cagliari, possibile affare in prestito. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – In entrata restano timidamente in piedi solo due soluzioni: Danilo Pereira (30) in prestito dal PSG o Naithan Nandez (26) qualora l’uruguagio non si accordi con la Juventus. (Il Messaggero)

Ore 8:40 – Tutto fermo sul fronte Diawara (24): il Valencia sembra essersi tirato indietro, il Venezia resta alla finestra e attende una risposta.

Ore 8:00 – Ultime ore di contrattazioni, poi alle 20 di questa sera suonerà il gong che chiuderà questa sessione invernale di mercato.

Seguono aggiornamenti…

