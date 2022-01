Roma, ultime ore di trattative: Diawara verso la permanenza, si chiude il mercato in entrata

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quattro ore circa alla chiusura del mercato di gennaio, e in casa Roma ormai è il momento di tirare le somme.

Amadou Diawara sembra destinato a restare a Trigoria dopo la sua apertura tardiva al trasferimento. Il giocatore aspettava l’offerta del Valencia, che però non è mai arrivata. L’alternativa era di restare in Italia, ma al Venezia, una soluzione che non ha mai appassionato il guineano.

Timide anche le offerte per Darboe: ci avevano pensato prima Salernitana e poi Cagliari, ma nessuna si è ancora fatta avanti concretamente per avere il calciatore giallorosso, che dunque dovrebbe restare alla corte di Mourinho anche se sembra destinato ad avere molto poco spazio.

A questo punto il mercato in entrata può considerarsi concluso. Anche se qualcosa al fotofinish potrebbe anche succedere in uscita, ipotesi che però al momento appare piuttosto remota, si può escludere un ultimo acquisto di Pinto.

La Roma dunque conclude qui la sessione invernale, e dovrà attendere quella estiva per rinforzare la squadra nei settori in cui è ancora carente, a partire dal famoso regista.

Mourinho aveva chiesto due rinforzi, uno terzino e un centrocampista, ed è stato accontentato. E’ mancata la famosa ciliegina sulla torta, ma la mancata partenza di Diawara ha reso più complicato arrivare a dama con un altro centrocampista.

Giallorossi.net – G. Pinoli

