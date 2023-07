Roma, pista inglese: offerto Calvert-Lewin per l’attacco

AS ROMA NEWS – In attesa del sì per Scamacca, intorno alla Roma continuano ad orbitare nomi e soluzioni per il reparto avanzato. L’ultimo cenravanti ad essere stato proposto a Tiago Pinto, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è e Dominic Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton proposto nelle ultime ore a Tiago Pinto.

Il centravanti inglese, 26 anni e 189 centimetri d’altezza, nelle ultime due stagioni non ha avuto fortuna, con appena 28 presenze e sei gol realizzati (uno solo nell’ultimo campionato di Premier).

La sua miglior stagione della carriera risale a tre anni fa quando Carlo Ancelotti guidava l’Everton: con lui 21 gol in 39 partite, 36 reti nelle due stagioni con il tecnico italiano, poi un’involuzione legata a quella della squadra e a tanti infortuni (muscolari e traumatici) che lo hanno penalizzato. È stato proposto, il ragazzo ha voglia di riscatto ma andrà valutata l’operazione anche per i costi.

L’affare dovrà essere sempre a costo zero, almeno con un prestito con diritto di riscatto. L’Everton potrebbe essere propenso per cercare o di rivalutarlo oppure di lasciarlo partire definitivamente tra una stagione. Di certo Calvert-Lewin sarebbe ben felice di accasarsi alla Roma di Mourinho. Meno contento sarebbe il tecnico, che continua a mandare messaggi e a chiedere Alvaro Morata, ma si accontenterebbe anche di Gianluca Scamacca.

Fonte: Corriere dello Sport