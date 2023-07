In arrivo Guerrero, partirà con la Primavera. Per Ibanez si riapre la pista Tottenham

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Arrivano conferme sull’imminente accordo tra la Roma e il Real Madrid per il trasferimento del giovane trequartista spagnolo, Julen Jon Guerrero, figlio della leggenda del Bilbao, fantasista che da anni milita nel settore giovanile dei Galacticos.

Il centrocampista si aggregherà inizialmente con la Primavera giallorossa, e quindi sarà valutato da Guidi prima di essere testato anche da Mourinho. La Roma lo preleverà in prestito con diritto di riscatto, al termine di questa stagione quindi deciderà se puntare su di lui o meno.

Sul fronte cessioni, in attesa che si definisca una volta per tutte il passaggio di Bryan Reynolds al Westerlo, si riapre la possibilità Tottenham per Roger Ibanez.

Il club inglese ha infatti da poco ceduto il difensore Davinson Sanchez allo Spartak Mosca per 15 milioni più bonus e ora sta cercando un sostituto: Ibanez interessava agli Spurs da tempo, e la Roma è pronta a trattare.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Leggo