Roma, possibile ingresso di un nuovo socio di minoranza: spunta il nome di Alice Walton

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La scalata in borsa del titolo azionario della Roma accende le fantasie dei tifosi che sognano nuove sorprese sul prossimo futuro del club di Trigoria dopo l’annuncio inaspettato di Mourinho.

Secondo quanto riporta il sito calciomercato.com in questi minuti, un fattore che potrebbe essere alla base del boom in borsa delle ultime settimane sarebbe l’ingresso in società di un socio di minoranza.

Il nome è quello di Alice Walton, una delle donne più ricche del mondo, nonché amica della Signora Debra Friedkin. Figlia di Sam Walton, proprietario dei supermercati Wal-Mart, è una delle figure più note e affermate d’America, al punto da essere inserita della classifica delle 3 donne più ricche al mondo nel 2020 stilata da Forbes.

Fonte: Calciomercato.com