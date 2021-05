Buffon: “Il mio futuro è all’estero. Mourinho alla Roma sarà un valore aggiunto”

AS ROMA NOTIZIE – Il futuro di Buffon è tutto da scrivere. Il numero uno della Juventus, dopo aver lasciato definitivamente i bianconeri cerca una sistemazione per il futuro. L’estremo difensore ha rilasciato un’intervista a QG in cui ha parlato della sua prossima destinazione, ma anche della Roma e di Mourinho. Queste le sue parole:

Indicazioni sul futuro?

Dove mi vedrete sinceramente non ne ho ancora la più pallida idea, anche se tutto mi porta a uscire dall’Italia, perché alla fine l’esperienza di Parigi per me è stata bellissima, mi ha arricchito calcisticamente e umanamente, mi sono sentito una persona migliore. E poi se voglio continuare a progredire come uomo devo cercare di fare un altro tipo di esperienza che non sia in Italia, perché già solo l’idea di imparare un’altra lingua, venire a contatto con altra gente e superare difficoltà di qualunque tipo, sono tutti step che ti danno tanta sicurezza. E io sento che sto bene quando capisco che faccio qualcosa per migliorarmi come persona e non solo come calciatore.

La incuriosisce Mourinho alla Roma?

Beh, sicuramente credo faccia bene a una piazza come Roma e ai media, perché anche loro hanno bisogno di personaggi istrionici come lui. E poi ha un’esperienza e dei rapporti tali che secondo me possono diventare un valore aggiunto per Roma come società e come squadra.

Fonte: GQ