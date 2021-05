Roma, Xhaka si avvicina: accordo possibile a 18 milioni, chiusura prima dell’Europeo

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Granit Xhaka si avvicina alla Roma. La trattativa tra i Gunners e il club giallorosso prosegue spedita, e oggi arrivano conferme anche dalla Svizzera, paese natale del centrocampista corteggiato da Mourinho.

Stando a quanto riferisce il portale elvetico “Blick“, la Roma sarebbe partita da una valutazione del calciatore di 13 milioni di euro, con l’Arsenal che per tutta risposta ne chiedeva 25 per lasciarlo partire.

L’accordo può arrivare a metà strada, intorno ai 18 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa totale prima dell’inizio dell’Europeo, come vorrebbe lo stesso Xhaka, che sarà il capitano della selezione svizzera.

Il mediano è convinto della destinazione capitolina, molto allettato dall’idea di essere allenato da Mourinho. Lo Special One ha rivolto in passato parole di grande apprezzamento per il giocatore, considerato dal portoghese “l’anima del centrocampo dell’Arsenal”.

Fonte: Blick.ch