Suggestione Strootman: l’olandese pronto a ridursi l’ingaggio pur di tornare. Ma la Roma…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Kevin Strootman sogna di tornare alla Roma dopo la buona parentesi vissuta con la maglia del Genoa in questi sei mesi di prestito dal Marsiglia. Lo rivela in questi minuti il portale “Gazzetta.it” (C. Zucchelli).

Il centrocampista olandese, 31 anni, vorrebbe avere una nuova occasione con la maglia giallorossa, specialmente ora che a Trigoria arriverà un certo Mourinho, un allenatore che ama giocatori di fisico e personalità per la mediana.

Strootman, pur di tornare a Trigoria, sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio. A Roma ha lasciato amici e ottimi ricordi, ma il suo rientro sembra soltanto una suggestione romantica e nulla più.

La nuova Roma di Mourinho infatti sta guardando al futuro e non al passato, e per questo rivedere Strootman in giallorosso sembra al momento solo un semplice desiderio del calciatore.

Fonte: Gazzetta.it