“ON AIR!” – CORSI: “Se è vero quello che mi dicono, sta per cambiare la storia della Roma”, CIARDI: “Ronaldo? Impossibile, ma meglio dirlo a voce bassa”, MAGNI: “Xhaka è il giocatore che serve”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Fonti torinese parlano oggi di questa chiamata tra Ronaldo e Mourinho. Ma non mi sembra una notizia, è normale che tra grandi personaggi ci si senta a prescindere da dove siano o da da dove vogliano andare…Sembrerebbe che Ronaldo e la Juve stiano per divorziare, tanto che si parla di un ritorno allo United. Per me Ronaldo alla Roma è una cosa che non sta al mondo, ma oggi il “non sta al mondo” o il “non succederà mai” mi sentirei di dirlo ma un po’ a bassa voce…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Xakha è un giocatore che pesa, che ti fa la differenza in mezzo al campo. Non dico che sia un calciatore che ti cambia la squadra, ma è un calciatore di grande livello. Lui sarebbe un po’ quello che era Tiago Motta nell’Inter di Mourinho… Koopmeiners? E’ un giocatore che ha tutto. Ha una grande intensità, e poi ha due ottimi piedi. E’ uno che fa tutto, che se vuole mette dentro ritmo, ha il cambio di passo, batte le punizioni. E’ uno forte. Lui, Xhaka o Sabnitzer sono tutti giocatori che come cadi, cadi bene…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La fine ingloriosa della Lazio è straordinaria. Inzaghi se n’è andato peggio di Capello, che almeno aveva vinto uno scudetto prima di scappare. Povero Lotito… Attenzione che ci sono cose strane sulla Roma. Ci sono cose folli che non voglio dire…se fosse vero, è una cosa talmente enorme… Guardate che non sto scherzando. Se mai fosse vero quello che abbiamo sentito dire, c’è una strage di suicidi nella Lazio, ma anche tra i pallottiani… Se è vero, cambia la storia della Roma… Sono cose che ci dicono, grosse, pesanti, non solo di acquisti…ma roba grossa sul serio, non Xhaka…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Xhaka è un giocatore che servirebbe tantissimo nel centrocampo di Mourinho. I campionati si vincono anche con i giocatori così. Per me è un calciatore forte, ha grinta, ha tutto… Servirebbe tantissimo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Giornata complicata per i nostri vicini di casa…Quella di ieri è stata una giornata importante, da Allegri che torna alla Juve a Inzaghi che lascia la Lazio per andare all’Inter. Il mio sogno ancora possibile è quello di vedere Fonseca sulla panchina della Lazio, anche se al momento sembrano essere altri gli obiettivi… La notizia di ieri sulla Roma è Xhaka, un tipetto niente male anche per quello che ha fatto e ha detto. Non è uno che te le manda a dire. Se sarà davvero lui il primo rinforzo della Roma, abbiamo capito che gente cerca Mourinho e che obiettivamente manca alla Roma. Se questo è il target, personalmente sono contento e soddisfatto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Xhaka è un ottimo giocatore, è esattamente il tipo di calciatore che serve alla Roma. Parliamo di un titolare dell’Arsenal. Non ho capito bene se le scelte di Sabitzer, Xhaka e Koopmeiners siano alternative. Xhakha è un giocatore di impostazione, ma vicino a Koopmeiners ci starebbe bene… Ronaldo? Ci sembra una cosa un po’ fuori dalla realtà…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Servono 3-4 acquisti pesanti, ma c’è anche da piazzare diversi esuberi, alcuni dei quali sono dei veri e propri fardelli. Prima devi tagliare per poi investire. Ibanez, Pellegrini, Spinazzola, Mancini e Veretout sono i giocatori che avrebbero più mercato, bisogna capire se Mourinho ha messo dei veti su qualcuno di questi. La Roma non deve incatenare nessuno, e penso a Mkhitaryan: non ci deve fare nessun favore, si trovasse un’altra squadra. Io non escludo delle sorprese, magari di calciatori che noi consideriamo finiti: parlo di Fazio, con Mourinho che ne sai? Magari certi giocatori possono tornargli utili. E altri che pensi siano intoccabili, invece magari sono già in trattativa con altre squadre… L’importante è fare una squadra logica, affidabile. Devi gettare le basi: la Roma è una sorta di palafitta, ora è il momento di mettere le radici…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma ha oltre dieci giocatori da sistemare. Per la Roma tagliare gli esuberi è una assoluta priorità, perchè ti permetterà poi di fare investimenti superiori. Ci sono delle voragini in rosa che vanno colmati a prescindere dalle cessioni, a cominciare dal portiere, e poi un centrocampista centrale. E non a caso sono questi i nomi che stanno uscendo in questi giorni. A oggi le urgenze vere sono queste due. In attacco dovrà valutare, sarà importante anche l’osservazione di Mourinho: lui i giocatori li deve sentire, li deve guardare in faccia, e il rapporto personale con i calciatori ce lo avrà solo quando sarà qui…”

