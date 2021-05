La Stampa: “Mourinho chiama Ronaldo. E la Roma…”

AS ROMA NEWS – Una telefonata “esplorativa”, per capirne le intenzioni e il futuro. Ma la notizia fa comunque rumore: Josè Mourinho ha chiamato Cristiano Ronaldo.

L’indiscrezione arriva questa mattina dalle pagine del quotidiano torinese “La Stampa“, che racconta come lo Special One abbiamo chiamato CR7, il cui futuro è lontano dalla Juventus.

Lo stipendio di Ronaldo spaventa tutti “tranne Mourinho, che lo ha chiamato in questi giorni per salutarlo e capirne le intenzioni”, scrive il quotidiano oggi in edicola.

Su Cristiano ci sono club come PSG e Manchester United, e l’ipotesi di vederlo con la maglia della Roma rimane molto complessa per mille motivi. La telefonata di Mou però riaccende i fari sulla voce già circolata (senza trovare riscontri concreti) nei giorni scorsi nella Capitale.

Fonte: La Stampa