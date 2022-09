Roma Primavera, show a Napoli: azzurri travolti 5 a 1, doppietta di Satriano

AS ROMA NEWS – Una Roma Primavera in grande spolvero travolge il Napoli in terra campana, andando a vincere per 5 a 1 in un match senza storia.

Partono fortissimi i giallorossi che dopo appena quattro minuti sono già avanti di due gol. Il primo lo realizza Cherubini che, dopo aver duettato con Oliveras, scarica sotto il sette un gran piatto destro.

Il raddoppio arriva due minuti dopo grazie all‘autogol di Barba, propiziato da una conclusione mancina di Tahirovic da dentro l’area di rigore. Il Napoli cerca di reagire, ma è sempre la Roma a fare la partita e a sfiorare a più riprese il gol del tre a zero.

Nella ripresa però il Napoli, un po’ a sorpresa, trova subito il gol con Obaretin che dà l’illusione ai suoi di aver riaperto la gara. La Roma però sa di essere più forte e torna di nuovo due reti avanti con Cassano, tra i migliori in campo, bravo a controllare in area una palla consegnatagli da Satriano e a spedirla in rete con un destro potente.

Chiude i conti lo stesso centravanti giallorosso, a segno per due volte con conclusioni ravvicinate che fissano il punteggio sul 5 a 1 per la Roma. I giallorossi fuori casa sono una macchina da gol, ora l’obiettivo è vincere al Tre Fontane.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

SSC NAPOLI (3-4-2-1) : Boffelli; Barba (C), Suško (78′ D’Avino), Obaretin; Gningue (70′ Giannini), Iaccarino (70′ Russo), Gioielli, Acampa; Spavone, Marranzino (64′ Sahli); Rossi (78′ Lettera).

A disp.: Turi (GK), Pesce, Pontillo, Lorusso, De Pasquale, Mazzone.

All.: Frustalupi.

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras (46′ Falasca); Pisilli (78′ Pagano), Faticanti (C), Tahirovic (54′ D’Alessio); Cassano (83′ Koffi), Satriano, Cherubini (46′ João Costa).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Pellegrini, Majchrzak, Louakima, Ciuferri, Graziani.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Marco Emmanuele di Pisa.

Assistente 1: Sig. Davide Stringini di Avezzano.

Assistente 2: Sig. Stefano Galimberti di Seregno.

Marcatori: 2′ Cherubini (AS Roma), 5′ aut. Barba (SSC Napoli), 49′ Obaretin (SSC Napoli), 56′ Cassano (AS Roma), 67′ Satriano (AS Roma), 86′ Satriano (AS Roma).

Ammoniti: 15′ Gioielli (SSC Napoli), 15′ Tahirovic (AS Roma), 27′ Cherubini (AS Roma), 36′ Oliveras (AS Roma), 38′ Iaccarino (SSC Napoli).

Espulsi:

Note: recupero 5’pt, 0’st. Calci d’angolo: 6-10. Temperatura: 26°C (Prevalentemente nuvoloso).