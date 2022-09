La Roma chiude a Maksimovic: il difensore arriverà a gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La pista Maksimovic sembra essere più spinta dall’entourage del difensore serbo che dalla Roma.

Da Trigoria infatti raffreddano parecchio la possibilità di un arrivo imminente del difensore centrale serbo, offertosi ai giallorossi in più occasioni vista la richiesta fatta da Mou a Pinto.

Maksimovic chiede circa 1,5 milioni di euro l’anno, uno stipendio non eccessivamente pesante per le casse del club, che però non è riuscito a liberarsi degli ingaggi abnormi di Coric e Bianda.

Tiago Pinto dunque non sembra intenzionato a pescare subito dal mercato degli svincolati, ma a rimandare l’acquisto di un difensore a gennaio, quando si riapriranno ufficialmente le contrattazioni e potrà forse esserci l’occasione di pescare un calciatore in prestito dall’estero.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero