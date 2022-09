Roma a caccia della svolta: possibile ritorno alla difesa a 4, tocca a Camara

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mou prepara la svolta. Dopo i risultati parecchio deludenti contro Udinese e Ludogorets, la Roma affronterà dopodomani sera la terza trasferta consecutiva contro l’Empoli.

Una partita che assume connotati importanti, visto che la Roma rischia di andare incontro alla prima vera crisi stagionale qualora dovesse perdere ancora. Ecco perchè serve tornare alla vittoria, a ogni costo.

L’allenatore giallorosso è alle prese con una serie di infortuni che sta minando seriamente la profondità della rosa: dopo aver perso Wijnaldum, Zaniolo, Kumbulla ed El Shaarawy, ora è Zalewski che rischia di restare fuori fino a dopo la sosta per un problema muscolare.

Contro i toscani dunque non è da escludere un ritorno alla difesa a 4, con Celik e Spinazzola sulle fasce, Smalling e Ibanez nel mezzo, e Camara aggiunto in mediana a dare più dinamismo al centrocampo giallorosso. In attacco tornerà Tammy Abraham dal primo minuto, mentre Pellegrini e Dybala agiranno dietro l’inglese.

Il 4-3-2-1 quindi è una soluzione da non escludere, anche se vista l’importanza della gara Mou potrebbe anche decidere di non cambiare modulo, inserendo Camara al posto di Cristante, rimandando il ritorno alla difesa a quattro dopo la sosta, quando la squadra recupererà quasi tutti i suoi pezzi.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere della Sera