Roma, pronto il traghettatore: De Sanctis porta Mazzarri

AS ROMA NEWS – C’è già un favorito per subentrare in corsa sulla panchina giallorossa: si tratta di Walter Mazzarri, allenatore toscano che in Italia ha allenato, fra le tante, anche Napoli e Inter. Lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani).

E’ però opportuno chiarire come l’ipotesi di un esonero di Fonseca è al momento piuttosto remota: la volontà dei Friedkin è di evitare un ribaltone a campionato in corso, e preferirebbero avere più tempo per decidere il nome del prossimo allenatore della Roma.

Ma non possono essere considerati scenari imprevisti: la fiducia confermata a Fonseca c’è ma non si vede, scrive il quotidiano. E se sabato contro lo Spezia dovesse esserci un altro crollo, la situazione precipiterebbe. E’ già pronta una lista di candidati per il ruolo di traghettatore della squadra fino a giugno, e in cima spicca il nome di Mazzarri.

A suggerire il nome dell’allenatore 59enne è stato Morgan De Sanctis. Difficile infatti arrivare ad Allegri, soprattutto a campionato in corsa. Idem per quanto riguarda Sarri. L’alternativa, aggiunge l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), sarebbe quella rappresentata da De Rossi.

Fonti: Il Messaggero / Leggo