Tiago Pinto, il discorso alla squadra: Fonseca non è in discussione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca non è in discussione. Lo ha comunicato Tiago Pinto alla squadra nel corso del confronto che c’è stato ieri a Trigoria tra i giocatori e lo staff tecnico della Roma prima dell’allenamento. Lo racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

A prendere la parola è stato ovviamente Fonseca che ha sviscerato i motivi della sconfitta contro lo Spezia, ma soprattutto Tiago Pinto ha voluto ribadire a tutto il gruppo che la società ha totale fiducia nell’allenatore.

L’intervento del general manager, che ovviamente riferisce direttamente alla proprietà e parla anche per conto dei Friedkin, ha spento qualsiasi voce giunta alle orecchie della squadra nelle ultime ore e ha come obiettivo quello di riportare la macchina Roma in carreggiata dopo la sbandata delle ultime due partite.

Da parte loro i calciatori hanno ascoltato il discorso del tecnico e del dirigente e per bocca di alcuni leader hanno espresso il loro punto di vista e fatto sapere di credere nel lavoro del mister. I giocatori però, nelle discussioni tra loro, evidenziano un problema fisico e sottolineano come gli allenamenti siano forse troppo blandi.

Fonte: Il Tempo