I Friedkin non cambiano idea: Gombar è fuori. Squadra informata della decisione

Gianluca Gombar è fuori dalla Roma, non c'è spazio per alcuna retromarcia. Lo racconta l'edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

Lo ha comunicato Tiago Pinto alla squadra durante il colloquio avuto ieri tra giocatori e staff nel corso del quale i giocatori avevano avanzato le loro rimostranze circa l’allontanamento del team manager. Il general manager ha ascoltato le parole dei giocatori: a prendere la parola sono stati, riferisce il giornale, Dzeko, Pellegrini, Mancini e Pau Lopez.

Ma nonostante la difesa accorata dei calciatori giallorossi, Tiago Pinto ha fatto sapere che la stima dei calciatori, ritenuta comprensibile e naturale, non sposta la volontà della società, che non cambierà la decisione arrivata dopo le riunioni di mercoledì. Non c’è il minimo margine.

