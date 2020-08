Roma, obiettivo terzini: Tomiyasu e Mykolenko i preferiti

AS ROMA NOTIZIE – La Roma ha due terzini nel mirino, uno a destra e uno a sinistra. Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), mediatori fanno spirare un vento dell’Est sulla Roma di Friedkin che sta nascendo.

Sono stati offerti, infatti, Tomasz Kedziora, terzino destro classe ‘94, titolare della nazionale polacca, e Vitaliy Mykolenko, terzino sinistro classe ’99 – quello che piace di più -, sul quale però c’è l’interesse di Napoli, Milan e Inter.

Per la fascia destra invece, racconta oggi La Repubblica (F. Ferrazza), un nome che piace in entrata è quello del giapponese Takehiro Tomiyasu, classe 1998 in forza al Bologna, scoperto da Sabatini. Il costo del cartellino è di 25 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da Trigoria.

Fonte: Gazzetta dello Sport