Roma, pugno duro con gli esuberi. Ma la cessione è ancora possibile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ pugno duro della Roma con gli esuberi Santon, Nzonzi e Fazio, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. Ai tre giocatori non è stata concessa la risoluzione perchè hanno rifiutato diverse offerte allettanti e ora finiscono fuori rosa.

Con Fazio i rapporti sono tesissimi, il giocatore ha fatto scrivere dal suo avvocato chiedendo di potersi riallenare in gruppo. Nzonzi era corteggiato in Francia, ma dall’entourage del calciatore trapela che il transalpino vuole onorare l’ultimo anno di contratto. Una pretesa che a Trigoria suona come una presa in giro.

Nessuno di questi sarà reintegrato, la Roma li considera fuori dal progetto e cercherà di venderli anche prima dell’arrivo di gennaio. E’ rimasto anche Alessio Riccardi “bloccato” dal suo stipendio insostenibile per le categorie inferiori: il giocatore è quindi rimasto alla base.

Stando a quanto scrive oggi La Repubblica, Tiago Pinto proverà a piazzare gli esuberi in quei campionati il cui mercato è ancora aperto: Turchia, Russia, Emirati, Messico. Compito non facile, visto che con i giocatori rimasti è ormai un un muro contro muro.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero