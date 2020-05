Roma, quarto ciclo di tamponi: tutti negativi

NOTIZIE ROMA CALCIO – Tutti negativi a Trigoria. La Roma, che ieri è tornata ad allenarsi a Trigoria seguendo tutte le misure di sicurezza previste, ha effettuato il quarto ciclo di tamponi e tutti, squadra e staff, sono risultati negativi. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Ancora rinviati gli allenamenti collettivi, la squadra non rimarrà in ritiro e i calciatori tornano a casa come nei giorni scorsi, in attesa delle nuove disposizioni di Governo. I giocatori sono tutti convinti di ripartire.

Tra i più impazienti c’è Nicolò Zaniolo che migliora giorno dopo giorno e che non vede l’ora di tornare ad assaggiare il calcio giocato dopo una lunga assenza.

Fonte: Corriere dello Sport