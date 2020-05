Olimpico a posti ridotti, ecco come la Roma pensa di riaprire il suo stadio

ULTIME NEWS AS ROMA – Un seggiolino sì e due no. Ecco come la Roma, ma anche la Lazio, stanno studiando un modo per far riaprire l’Olimpico in sicurezza. Lo scrive l’edizione odierna de “Il Tempo” (L. Salomone).

Così, su 72mila posti disponibili, allo stadio potrebbero accedere circa 24 mila tifosi. Ovviamente questa è una soluzione per la prossima stagione, anche se in Lega Calcio il problema non si pone, considerato un argomento marginale.

Lo scenario autunnale è un Olimpico con 24 mila persone, disseminate in ogni settore, un seggiolino sì e due no. Il nodo sarebbe l’ingresso e l’uscita dei tifosi: in quel caso sarebbe complesso far rispettare le distanze ed evitare assembramenti. Bisognerà studiare entrate scaglionate, evitando al tempo stesso alla gente attese interminabili per poter accedere allo stadio.

Fonte: Il Tempo