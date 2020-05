Zaniolo scalpita, il papà: “Si sente un leone in gabbia, a Trigoria devono frenarlo”

NOTIZIE AS ROMA – Zaniolo scalpita. Il giovane centrocampista giallorosso freme dalla voglia di tornare in campo e tornare a dimostrare il suo valore. Se per lui la stagione sembrava ormai conclusa, il possibile slittamento del campionato può dargli una nuova chance.

Il giocatore ha ripreso confidenza con la palla e, dicono a Trigoria, ha provato di nascosto anche a fare qualche tiro in porta, nonostante la parola d’ordine di staff medico e tecnico sia di non correre rischi. «Si sente un leone in gabbia – spiega Igor Zaniolo, papà del 22 giallorosso alla Gazzetta dello Sport –. Pensi che l’altro giorno, che Fonseca aveva dato la giornata libera alla squadra, Nicolò in casa ha fatto una doppia seduta di allenamento.”

Il rischio è che Zaniolo, preso dalla smania di recuperare in fretta, possa avere una ricaduta: “Tutti a Trigoria sanno che devono frenarlo e glielo dico anche io, perché uno con la sua muscolatura, così potente, deve fare le cose gradualmente. Adesso sta potenziando anche la parte superiore del corpo – conclude Igor –. Questo, oltre a reggere meglio nei contrasti, gli consentirà di avere un maggiore equilibrio nella corsa. D’altronde, pensi agli sprinter moderni: ne ha mai visto qualcuno con braccia e pettorali esili? La forza deve essere armonica in tutte le zone del corpo».