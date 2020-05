Petrachi e Raiola al lavoro per Kean. Lovren bocciato da Fonseca

NOTIZIE AS ROMA – Occhi sulla Premier League in vista del prossimo mercato. Petrachi, coadiuvato da Franco Baldini, sta cercando di intavolare diverse trattative in Inghilterra sia per comprare che per provare a piazzare qualche esubero dallo stipendio ingombrante. Lo rivela oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Il pezzo forte su cui la Roma sta lavorando in entrata la Roma è Pedro, che piace tanto a Fonseca per le sue qualità tecniche, la sua esperienza e la sua abitudine a vincere. Lo spagnolo è in scadenza col Chelsea ma vorrebbe restare sulla linea dei 5 milioni a stagione.

L’altro grande obiettivo è Moise Kean, attaccante dal carattere difficile ma che piace tanto per forza, qualità e tecnica, oltre che per la sua grande duttilità. A facilitare l’affare ci sta pensando Mino Raiola, al lavoro con l’Everton per strappare un prestito con diritto di riscatto a 20-22 milioni.

Sempre in Inghilterra la Roma sta lavorando su diversi difensori centrali vista la difficoltà a trattenere Smalling: il primo nome nella lista è Vertoghen. A Baldini piace anche Dejan Lovren del Liverpool, che però non convince né Petrachi né Fonseca.

Fonte: Gazzetta dello Sport