La Roma chiude la porta a Karsdorp e fissa il prezzo per l’olandese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Roma dammi una seconda possibilità“. Il messaggio di Rick Karsdorp lanciato ieri nel corso di un’intervista a un quotidiano olandese sembra essere stata già rispedita al mittente.

Stando a quanto scrive oggi il quotidiano “Il Tempo” (F. Biafora), Fonseca e Petrachi non hanno intenzione di dare una nuova chance al terzino ex Feyenoord, avendolo già bocciato la scorsa stagione. Che destino ci sarà dunque per Karsdorp?

Il direttore sportivo giallorosso è a caccia di una squadra disposta a versare almeno 6,6 milioni di euro, cifra minima per non fare minusvalenza, o in alternativa un club che lo acquisti in prestito con obbligo di riscatto. Non sarà facile.

Fonte: Il Tempo