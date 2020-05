Roma, Fonseca chiede tre acquisti e una conferma

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Paulo Fonseca traccia le linee per il futuro della Roma. Il tecnico, riferisce l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci) ha chiesto quattro rinforzi a Petrachi in vista della prossima stagione, in attesa di capire che cosa si farà di questa.

E’ noto che il portoghese sia un tecnico ambizioso e per competere ad alti livelli ha chiesto quattro innesti per rendere la Roma una squadra capace di poter vincere qualcosa. La lista è blindata, ma le posizioni in cui ha chiesto rinforzi sono note: un difensore centrale, un terzino destro, un centravanti.

In più Fonseca ha chiesto a Petrachi una conferma: quella Henrikh Mkhitaryan, la stella che la Roma è riuscita a regalargli la scorsa estate prelevandolo in prestito dall’Arsenal. Forse, l’unico vero desiderio irrinunciabile nella fantasia del tecnico. E la Roma? Il club ha già fatto presente che di prime scelte potrà acquistarne una, forse due se le condizioni lo permetteranno. Fonseca si aspetta che le sue richieste vengano esaudite, ora la palla passa a Petrachi.

Fonte: La Repubblica