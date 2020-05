Veretout in bilico, c’è il Napoli

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Tra i calciatori che rischiano di salutare Trigoria al termine della stagione c’è anche Jordan Veretout. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

La Roma, un po’ come tutti i club, deve prepararsi ad affrontare un mercato complesso, fatto di scambi, prestiti e plusvalenze. Di soldi ne gireranno pochi, ma la Petrachi spera di incassarne per mettere a posto i conti ed evitare cessioni dolorose, come quella di Zaniolo e Pellegrini.

Così uno dei giocatori sacrificati potrebbe essere Veretout, arrivato a Roma la scorsa estate e autore di un buon campionato in giallorosso. Il francese piace al Napoli, che sembra intenzionato a cedere Allan, finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Qualora la cessione del brasiliano dovesse concretizzarsi, Veretout sarebbe tra i candidati alla sua sostituzione. La Roma, davanti a un’offerta allettante e a una possibile plusvalenza, non farebbe resistenza.

Fonte: Corriere dello Sport