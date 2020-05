Corsport: “Pallotta, mille parole per un flop”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Pallotta, mille parole per un flop“. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). Nove anni di parole, gesti, provocazioni, nove anni senza titoli sportivi.

C’è stato un momento in cui il presidente della Roma ha incarnato lo spirito del tifoso giallorosso, affamato di gloria, ma il suo piano poi si è scontrato con la realtà e non si è avverato quasi niente di quello che aveva immaginato. In ambito sportivo ha fallito su tutta la linea, almeno in relazione alle aspettative.

Nonostante il denaro che continua a erogare per tamponare le perdite in attesa di un compratore, la sua distanza dalla Roma appare incolmabile. Il quotidiano poi stila un elenco delle dichiarazioni contraddittorie pronunciate da Pallotta nel corso degli anni alla guida del club giallorosso.

Nell’ottobre del 2012 disse: “L’obiettivo è vincere nel giro di cinque anni“, nel 2014: “Lo stadio sarà pronto nel giro di due anni“, poi ancora nel 2017: “Se non facciamo lo stadio entro il 2020 me ne vado“. Per quanto riguarda il mercato, nel 2014 disse: “La Roma è una società sana, non ha bisogno di vendere giocatori” e nel 2018: “La Roma non è un supermercato”, “Le possibilità che Alisson vada via sono pari a zero“.

Sull’ex direttore sportivo Monchi nel 2018 disse: “La pensiamo allo stesso modo, è stato un dono dal cielo” e un anno dopo: “Con Monchi non ha funzionato nulla, è stato il peggior errore della mia gestione, ha fallito“. Per quanto riguarda Totti, nel maggio del 2019 diceva: “Sto apprezzando i progressi di Francesco come dirigente, i suoi consigli sono preziosi“, meno di un mese dopo: “Siamo molto delusi”.

Fonte: Corriere dello Sport