Serie A, torna l’ipotesi play-off. Sarà Roma-Cagliari per l’accesso ai quarti?

AS ROMA NEWS – Il campionato di Serie A va concluso, in un modo o nell’altro. Gravina ha questa idea fissa e proverà a portare a termine anche adottando una soluzione che sembrava ormai accantonata: quella dei play-off e dei play-out.

Lo riferiscono diversi quotidiani oggi in edicola, tra cui Il Messaggero e La Repubblica. I tempi per la conclusione del campionato sarebbero strettissimi e pensare di concludere la stagione giocando tutte le restanti partite sembra un compito quasi impossibile da rispettare.

Ecco allora tornare in voga i play-off, che potrebbero giocare in poco tempo e in zone “protette”. Il quotidiano “La Repubblica” prova oggi ad ipotizzare addirittura l’ipotetico tabellone con la formula dei playoff a 12 squadre con la classifica “congelata” al 9 marzo: le prime quattro, Juventus, Lazio, Inter e Atalanta andrebbero direttamente ai quarti di finale.

La Roma, quinta, sfiderebbe la dodicesima, e cioè il Cagliari 32. Le altre sfide sarebbero Napoli-Sassuolo, Milan-Bologna e Verona-Parma. I play-out coinvolgerebbero le ultime otto: Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia. Gare secche, se necessario in campo neutro. Per Il Messaggero invece i play-off riguarderebbero solo le prime quattro, tagliando fuori tutte le altre.

