Stadio della Roma, Dan Meis: “Pallotta costantemente ostacolato, ormai è disilluso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Meis, architetto che ha progettato il nuovo Stadio della Roma, ha parlato oggi al sito “forzaroma.info” dell’impianto che non riesce ancora a trovare una strada per poter essere realizzato e di come James Pallotta sia ormai disilluso circa la possibilità che la nuova casa giallorossa possa vedere la sua nascita.

Ma lo stesso architetto si dimostra ottimista: “Si dice che Roma non è stata costruita in un giorno, e quindi credo ancora che lo stadio verrà costruito. Questo progetto non era come molte altre “proposte di carta” con rendering vistosi e poca sostanza. È stato uno sforzo di sviluppo molto dettagliato e completo con un investimento di decine di milioni di euro“.

Di diverso avviso però sembra essere James Pallotta: “Non penso che abbia mollato, ma sono sicuro che ormai sia disilluso. Ha investito una grossa parte del suo patrimonio personale per cercare di costruire qualcosa che potrebbe essere una grossa eredità sia per la Roma che per la città. Deve essere incredibilmente scoraggiante essere costantemente ostacolato.”

Ma anche se non dovesse essere Pallotta a costruire l’impianto, lo stadio resterebbe una preziosa risorsa anche per futuri soggetti interessati al club capitolino: “L’investimento nel progetto è sicuramente prezioso per qualsiasi potenziale nuovo proprietario e data la devastazione del virus sull’Italia, potrebbe essere un’opportunità per la città di dimostrare il suo ottimismo per il futuro della città e della regione”.

Fonte: forzaroma.info