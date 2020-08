Calciomercato Roma, Raiola incontra Fienga e propone Areola per la porta

AS ROMA NEWS – A Roma per visitare Matthijs de Ligt, reduce da un’operazione alla spalla, il super agente Mino Raiola non avrebbe perso l’occasione per fissare anche qualche appuntamento di lavoro.

Stando a quanto riferisce il portale “Tuttomercatoweb.com“, infatti, il procuratore avrebbe incontrato nella Capitale Guido Fienga, a cui avrebbe proposto Alphonse Areola, portiere di proprietà del PSG già accostato alla Roma in passato.

Areola, 27 anni, ha giocato quest’anno in prestito al Real Madrid, collezionando appena 9 presenze. Il portiere è quindi tornato al Paris Saint Germain, dove però troverà poco spazio: ecco perchè si torna a parlare dell’ipotesi Roma, dietro la spinta di Raiola.

Fonte: Tmw.com