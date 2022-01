Roma, resta solo Xhaka

AS ROMA NEWS – Una manciata di giorni alla fine del mercato invernale, e dentro la Roma sembra perdere consistenza l’ipotesi di un rinforzo a centrocampo.

Tiago Pinto è al lavoro in queste ore per concretizzare un paio di cessioni: Fazio alla Salernitana e Ciervo al Sassuolo. Per quanto riguarda l’argentino, stavolta sembra davvero essere arrivata la svolta decisiva, con il giocatore che si è convinto a lasciare Trigoria.

Ma per arrivare a dama con il regista chiesto da Mourinho la scorsa estate servirebbe anche un’altra cessione, quella di Amadou Diawara. Il calciatore però sembra ancora ben inserito nel gruppo, e lo dimostra la videochiamata di ieri con cui ha voluto partecipare ai festeggiamenti per il compleanno di Mourinho tra le risate generali.

Il guineano sta benissimo a Roma e anche se gioca poco non ha la smania di fare i bagagli per lasciare i compagni e trasferirsi altrove. Inoltre al momento mancano offerte concrete per lui: Torino e Valencia si sono diretti altrove (su Ricci del Sassuolo i granata, su Ndombele del Tottenham gli spagnoli). Nelle ultime ore ci sono stati semplici sondaggi di Cagliari e Venezia, ma lo stipendio di Diawara, che nella Roma percepisce oltre due milioni di euro, scoraggiano le pretendenti.

Come ultimo acquisto intanto sembra restare in corsa il solo Granit Xhaka. Come detto, Ndombele sembra a un passo dal prestito al Valencia, mentre Boubacar Kamara è ormai diretto verso Manchester, con lo United che sembra averlo convinto a suon di sterline. E allora oggi i quotidiani puntano sul centrocampista svizzero, di nuovo in rotta con l’Arsenal.

Dopo l’affare Maitland-Niles, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, i rapporti tra la Roma e i Gunners sono tornati buoni. Una formula che accontenti tutti si può trovare, magari con un pagamento dilazionato nel tempo.

Mourinho, ovviamente, continua a dire che non si aspetta nulla, ma anche che il mercato non è ancora chiuso. Dovesse arrivare anche il regista sarebbe stracontento. E con lo svizzero in mano, quello della Roma diventerebbe di colpo un mercato davvero importante.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero

