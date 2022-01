“ON AIR!” – CORSI: “Juve e Inter si rinforzano, non sono ottimista”, MAGNI: “Se vorrai competere con loro servono più soldi”, CATALANI: “Xhaka aggiusterebbe parecchio, ma temo non arriverà nessuno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “A gennaio si dice che non succede mai nulla, e invece la Roma prende Sergio Oliveira e Maitland-Niles, due giocatori di livello internazionale. La Juve prende Vlahovic, la Fiorentina prende Cabral di cui si dicono meraviglie, l’Inter prende Gosens…è vero, si è fatto male, ma parliamo dell’esterno della nazionale tedesca che l’anno scorso ha fatto 11 gol. Io un mercato così scoppiettante non me lo ricordo, forse giusto quelli di Nainggolan ed El Shaarawy…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dobbiamo fare attenzione agli acquisti delle altre squadre. Se l’anno prossimo vogliamo lottare per i primi tre posti, dobbiamo considerare che l’Inter prende Gosens, titolare della nazionale tedesca, pagandolo 28 milioni. La differenza è che loro hanno un direttore importante, loro non danno 28 milioni per Kumbulla, danno 28 milioni per uno degli esterni più forti che ci stanno. Xhaka? Se lo prendi adesso ok, ma se è quello il regalo che mi fai a giugno, beh non funziona così. Dopo aver visto chi hanno comprato le altre qui in Italia, non sono ottimista…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Chi costa di più tra Scamacca e Zaniolo? Secondo me Zaniolo. Se la Roma impazzisse e in estate decidesse di venderlo, troverebbe qualcuno disposto a spendere 50 milioni per lui. Mentre Scamacca al massimo potrebbe valere 30-35 milioni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Le mosse di Juve e Inter? Se la Roma deve pensare di competere con loro nei prossimi anni, non sarà facile dopo gli acquisti di Vlahovic e Gosens. Ti dovrai confrontare con il serbo a 24 anni che magari segna 30 gol a campionato, e con l’Inter che si sta assicurando giocatori che sul mercato italiano sono quelli del prossimo futuro, che non sono solo Gosens, ma anche forse Scamacca e Frattesi. Quindi attenzione a pensare a questo anno e mezzo come un tempo dilatato, quasi lontano. Se si vuole essere competitivi bisogna pensare già da adesso a pensare a cosa fare, vedendo anche come si stanno muovendo le altre e regolarsi di conseguenza. Cosa può fare la Roma? Già fai fatica a investire quanto gli altri, e per di più parti da dietro. Solo aumentando la quantità di denaro e migliorando in bravura nelle scelte di mercato…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se sono soddisfatto del mercato se finisse così? Dopo aver visto che la Juve prende Vlahovic, col quale andranno diretti in Champions, e l’Inter che si prende Gosens, che per me è il giocatore più forte dell’Atalanta… I nerazzurri tra l’altro in estate prenderanno pure Scamacca e Frattesi… Io speravo che oltre Oliveira, del quale sono felicissimo, arrivasse un centrocampista. A noi Xhaka ci aggiusterebbe tanto, a Kamara ormai non ci speravo proprio, ma ormai temo che non arriverà nessuno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sul mercato non mi aspetto nulla. Non capisco se Maitland-Niles è meglio nei 5 o nei 4, ma credo che una mano può dartela. La Roma ha 4 stopper. A centrocampo ha alternative e davanti sta bene. L’unica cosa è il modulo che non riesco a capire. Abraham ha fiducia…”

