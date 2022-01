CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 27 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:20 – Dovrebbe tenersi oggi un faccia a faccia tra l’agente di Diawara (24), Daniele Piraino, e Tiago Pinto per capire quale sarà il futuro del centrocampista. Potrebbe essere presente all’incontro anche lo stesso calciatore. Al momento l’ipotesi di una sua partenza appare remota. (Calciomercato.com)

Ore 10:00 – Spiunta Danilo Pereira (30) come possibile ultimo acquisto per la mediana della Roma. Il centrocampista portoghese del PSG, che ha uno stipendio abbordabile (circa 2 milioni), è stato offerto a Pinto nelle ultime ore. (Il Romanista)

Ore 10:00 – Sempre più vicino l’acquisto da parte della Roma di Mate Ivkovic (16), mediano classe 2006 di proprietà dell’Hajduk Spalato. Nei prossimi giorni è prevista la firma con i giallorossi. (Il Tempo)

Ore 9:35 – E’ Granit Xhaka (29) il regista che Pinto proverà ad acquistare in prestito con diritto di riscatto qualora Diawara dovesse sistemarsi altrove. Tutti i quotidiani oggi puntano dritto sullo svizzero, nuovamente in rotta con l’Arsenal. (Leggo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Sempre più difficile la partenza di Diawara (24): il calciatore non ha ricevuto ancora un’offerta che lo ha soddisfatto e il suo addio si fa sempre più complicato. Restano in corsa Sampdpria, Cagliari e Venezia, ma l’ingaggio del giocatore (2,2 milioni) rendono difficile un trasferimento.

Ore 8:30 – Federico Fazio (34) oggi partirà per Salerno per cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Salernitana. Salvo ripensamenti, il giocatore firmerà un contratto fino a giugno con opzione per il secondo.

Seguono aggiornamenti…

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!