Retroscena Celik: decisivo il parere di Mou, “scartato” Dodò dello Shakhtar

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Zeki Celik sarà il terzo rinforzo del mercato estivo della Roma. Accordo raggiunto col Lille per 7 milioni più il 15% della futura rivendita. Il terzino è atteso a Trigoria nel corso della prima settimana di ritiro, e partirà di certo coi compagni per il Portogallo.

Sulle pagine de Il Tempo (A. Austini) di oggi viene svelato a tal proposito un retroscena di mercato relativo proprio all’affare Celik: il suo arrivo alla Roma è stato fortemente voluto da Josè Mourinho, che ha suggerito a Tiago Pinto di puntare sul terzino turco, piuttosto che su Dodò dello Shakhtar.

L’esterno brasiliano, 23 anni, era infatti finito da tempo nel mirino degli scout della Roma, che lo seguivano da mesi in vista del mercato estivo. Si tratta di un terzino molto diverso da Celik per caratteristiche tecniche e fisiche: fisico minuto (alto 166 centimetri), grande rapidità, è un esterno a tutta fascia più abile ad attaccare che a difendere.

Mourinho ha preferito il profilo di Celik, terzino meno “sprint” ma più forte fisicamente e affidabile difensivamente. Tiago Pinto lo ha accontentato, e ieri ha chiuso l’affare col Lille. Per Dodò però il futuro dovrebbe essere in Italia: la Fiorentina, perso proprio Celik, si è fiondata sul brasiliano e potrebbe presto chiudere l’affare intorno ai 13 milioni di euro.

Fonte: Il Tempo