Frattesi, sempre più Roma. Carnevali conferma: “C’è distanza, ma non così ampia”. E apre a Volpato

AS ROMA NEWS – Preso Celik, che dovrebbe arrivare alla corte di Mourinho per la prima parte del ritiro estivo, Tiago Pinto lancia l’assalto finale a Davide Frattesi.

La speranza del gm è quella di arrivare a un accordo con il Sassuolo prima della partenza della Roma per il Portogallo, dove comincerà il raduno principale della squadra, compresi i giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Ieri è andato in scena a Rimini un nuovo incontro tra le due dirigenze per provare ad assottigliare la distanza che c’è tra le valutazioni dei due club sul centrocampista. E passi avanti ne sono stati fatti. Ora la differenza tra domanda e offerta si è ridotta a 5 milioni, una cifra considerevole ma che può essere ulteriormente assottigliata inserendo qualche giovane nell’affare.

Su tutti Cristian Volpato, 18 anni, giovane trequartista della Primavera giallorossa della scuderia di Francesco Totti che nella stagione appena conclusa ha assaporato spesso il sapore della prima squadra, esordendo e segnando un gol decisivo nel 2 a 2 in rimonta contro il Verona all’Olimpico.

Le parole arrivate nella notte di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sono emblematiche in tal senso: “Noi con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo fatto tanti affari. C’è grande stima, c’è desiderio da parte loro di voler prendere Frattesi, che noi consideriamo importante e che è in Nazionale. Noi abbiamo dato un valore congruo, distanza c’è, abbiamo parlato dell’inserimento di qualche giovane di talento. Bove? La Roma ne ha tanti, c’è Volpato, non ci soffermiamo su uno soltanto.

La settimana scorsa gli ho detto ‘se non troviamo un accordo accantoniamo Frattesi e parliamo dell’acquisto di qualche giovane di valore’, perché se ci sono giovani interessanti siamo i primi interessati. Le cifre? Posso dire una cosa, le cifre non sono spropositate, lo sono forse per il nostro campionato, ma per gli altri no. Nelle trattativa che stiamo facendo non siamo così lontani da quello che noi chiediamo e quello che offrono loro“.

Insomma, la trattativa è caldissima. La distanza c’è, ma non è così ampia da pregiudicare un affare ormai lanciato. Roma e Sassuolo si rincontreranno nei prossimi giorni, la sensazione è che l’accordo possa trovarsi intorno ai 22 milioni con l’inserimento di Volpato nell’affare. Ma non è escluso che in Emilia possa finirci anche qualche altro talento della Primavera (Felix, Tripi), in un affare slegato da quello Frattesi. Che, salvo ribaltoni inaspettati, si appresta a diventare un nuovo giocatore di Mou.

Giallorossi.net – G. Pinoli