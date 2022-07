“ON AIR!” – TRANI: “Zaniolo ha scelto la Juve da tempo, trattativa avviatissima”, BALZANI: “E’ la Roma a far sapere che il rapporto è ai minimi termini”, CIARDI: “Con Celik si torna ad avere due fasce di buon livello”, PIACENTINI: “Da Kluivert e Veretout un tesoretto di 28 milioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Zaniolo ha scelto la Juve da tempo, non ha detto di preferire il Milan o l’estero. Se deve scegliere una squadra, sceglie la Juve. Secondo me la trattativa non è avviata ma avviatissima e mi risulta sia iniziata da un pezzo. Pinto e il procuratore di Zaniolo si sono messi d’accordo da tempo ma non trovano la quadra con la Juventus…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Quello che si legge sui giornali spesso è quello che le società ed i procuratori hanno interesse a far conoscere all’opinione pubblica, quando per esempio si legge che tra la Roma e Zaniolo c’è un rapporto ai minimi termini non è un qualcosa di inventato, è la stessa società che fa trapelare questo affinché venga scritto e reso pubblico così come fanno i procuratori per i giocatori che assistono, è una dinamica ormai nota a tutti…”

David Rossi (Roma Radio): “Qualunque allenatore è più felice di avere i giocatori prima piuttosto che dopo. Celik? Lo raccontano come un terzino più difensivo di Karsdorp. E’ uno che ha giocato sia come quarto di difesa che come quinto in una difesa a cinque. Ha fatto anche il centrale di una difesa a tre. E’ relativamente giovane, è un ragazzo duttile che può tornare utile per cambiare sistema di gioco tra una partita e l’altra, ma anche nel corso della gara stessa… Frattesi? L’ostacolo principale è proprio quel 30% della rivendita della Roma, perchè lì il Sassuolo ci prova, visto che deve scontare quel 30% vuole alzare il prezzo del cartellino…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Celik in arrivo, non è andato molto bene l’anno scorso, ma io credo che sia un giocatore molto interessante. Frattesi? Carnevali ha sancito l’esistenza della trattativa, che è già qualcosa. Il Sassuolo è un club che il bandolo della matassa lo trova sempre…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se la Roma prende Arthur e gli dà sei milioni, e manda via Zaniolo perchè chiedeva sei milioni di stipendio sarebbe andare da Pinto e Mourinho e menargli… Comunque è certo, la Roma a Zaniolo lo vuole vendere. Il giocatore vorrebbe restare, e comunque non vuole andare all’estero. Lui sa che la Juve lo vorrebbe, e lui accetterebbe, ma la sua priorità è restare alla Roma. Lui da sempre vuole rimanere, e poi la vittoria della Conference League lo ha gasato. Sono loro che lo vogliono vendere, poi fate come vi pare… Io spero che questa cosa vergognosa di Zaniolo alla Juve non ci sia, che sia tutta fuffa dei giornali come la storia di CR7…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La trattativa per Celik? Ma il Milan quanto ha tirato sul prezzo per avere Florenzi? Non vuol dire che se la Roma tira sul prezzo di Celik, e ci riesce, poi non possa fare un’operazione da 30 milioni. Ma dove sta scritto…La Roma dopo anni torna ad avere due fasce complete e di buon livello. Se la Roma aggiunge anche Frattesi a Celik sarebbe già più forte di quella dell’anno scorso…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dopo Matic, Celik e Frattesi, per il quale serviranno altri 5-6 giorni, penso che per adesso il mercato della Roma si fermerà fino a qualche operazione in uscita. Se sarà Zaniolo non lo sappiamo, ma sembra possibile. Al di là di queste ce ne sono tante altre da definire…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Veretout e Kluivert sono i due giocatori su cui punta per mettere da parte un tesoretto intorno ai 25-28 milioni. Chi prenderebbe la Roma con quei soldi? Manca ancora un grande regista, e una seconda punta se Zaniolo dovesse andare via… Se dovesse rimanere Zaniolo, con Solbakken in entrata, non penso che arriverebbe un altro attaccante… Numericamente avresti ancora El Shaarawy e Shomurodov, oltre a Zaniolo e Solbakken. Poi si può aprire un discorso sulla qualità dell’attacco…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se lascerei andare Bove o Volpato? Dipende da come li lasci andare. Tu hai tanti giovani, negli ultimi anni ci sono stati diversi giocatori che pensavamo destinati a grandi cose e invece sono scomparsi. Riccardi è uno, Antonucci è un altro… Se tu gli dai Bove in un certo modo è un conto, ma se lo dai via con la formula Frattesi, che per riacquistare devi fare un bagno di sangue, allora non lo so. Bove, Volpato, Almaviva diventeranno qualcuno? Io non lo so. Faticanti è un altro bravo, ma nella finale contro l’Inter Primavera è sparito dalla partita. Bove secondo me è un giocatore di grandi prospettive, più di Volpato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per Frattesi c’è la volontà delle parti di concludere. Io ripeto, è un giocatore che può crescere, ma pronti via dovrebbe essere una valida alternativa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Frattesi? Vale lo stesso discorso per Cancellieri, con la differenza che Frattesi ha due anni in più e li ha usati per giocare da protagonista. Quindi la carriera che dovrebbe fare Cancellieri, Frattesi l’ha già fatta. Perchè è uno che gioca titolare nel Sassuolo, e prima ha fatto una trafila importante in Serie B. Frattesi ha 22 anni, è italiano, è forte, e con Mourinho può migliorare ancora. E’ un acquisto sul quale applaudo assolutamente…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Frattesi se continua così diventerà non solo un perno della Roma ma anche della Nazionale. E’ giovane, ha grande dinamismo, e ha una grande voglia di giocare nella Roma, e l’affare andrà in porto. Le parole di Carnevali non lasciano dubbi sul fatto che la trattativa abbia grande possibilità di successo…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!